Сенатор Круз высмеял Блинкена за слова об укреплении глобального мира

В Соединенных Штатах Америки высмеяли госсекретаря Энтони Блинкена. Причиной для этого послужила гордость, которую дипломат испытывает в связи с работой Госдепартамента администрации американского президента Джо Байдена по «укреплению глобального мира и безопасности».
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