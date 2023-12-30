Сенатор Круз высмеял Блинкена за слова об укреплении глобального мира

В Соединенных Штатах Америки высмеяли госсекретаря Энтони Блинкена. Причиной для этого послужила гордость, которую дипломат испытывает в связи с работой Госдепартамента администрации американского президента Джо Байдена по «укреплению глобального мира и безопасности».