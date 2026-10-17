Индия: 17 человек погибли и 25 получили ранения в результате давки во время религиозного праздника возле парка Сарада в Чорбагане Калькутты в штате Западная Бенгалия в вечерние часы.
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