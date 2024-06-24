Калужанин жестоко избил пожилого родственника

В Калуге местный житель подозревается в избиении пенсионера. В Калуге возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия и угрозе убийством.
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