Костромские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере «Красная горка»

Утро юных отдыхающих началось со спортивно-профилактического мероприятия под ритмичную музыку. Стражи правопорядка показали ребятам комплекс упражнений, который помог зарядиться энергией и хорошим настроением на весь день.
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