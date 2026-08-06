Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Костромские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере «Красная горка»

Утро юных отдыхающих началось со спортивно-профилактического мероприятия под ритмичную музыку. Стражи правопорядка показали ребятам комплекс упражнений, который помог зарядиться энергией и хорошим настроением на весь день.

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