«Мы превращаемся в авторитарное государство» – депутат Рады

Украинский парламент превратился в бездумного исполнителя офиса президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «Послушные депутаты от монобольшинства сегодня просто боятся, потеряли интерес к работе.