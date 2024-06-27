Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Мы превращаемся в авторитарное государство» – депутат Рады

«Мы превращаемся в авторитарное государство» – депутат Рады

Украинский парламент превратился в бездумного исполнителя офиса президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «Послушные депутаты от монобольшинства сегодня просто боятся, потеряли интерес к работе.

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