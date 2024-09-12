Пушков: решение об украинских ударах западным оружием по России явно готовится

Решение об украинских ударах западным оружием по Российской Федерации явно готовится. Об этом написал в своем Telegram-канале член верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков, комментируя информацию от британской газеты The Guardian.
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