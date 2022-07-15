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Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару

Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару

Мусорщик из Нью-Йорка Ли Моран вышел на работу в юбке в ответ на установленные боссом запреты. Уборщик попросил у руководства разрешения носить шорты в жару и получил отказ, мотивированный соблюдением мер безопасности для здоровья сотрудника.

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