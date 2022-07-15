Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару

Мусорщик из Нью-Йорка Ли Моран вышел на работу в юбке в ответ на установленные боссом запреты. Уборщик попросил у руководства разрешения носить шорты в жару и получил отказ, мотивированный соблюдением мер безопасности для здоровья сотрудника.