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Украина в своем контрнаступе потеряла более 180 единиц военной техники, в том числе – западной

Украина в своем контрнаступе потеряла более 180 единиц военной техники, в том числе – западной

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий накануне профессионального праздника заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, – сообщает в пятницу, 19 января газета «Красная звезда».

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