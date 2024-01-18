Украина в своем контрнаступе потеряла более 180 единиц военной техники, в том числе – западной

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий накануне профессионального праздника заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, – сообщает в пятницу, 19 января газета «Красная звезда».