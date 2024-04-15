Русская весна
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Русская весна

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Армия России сбила американский БпЛА под Соледаром

Армия России сбила американский БпЛА под Соледаром

Беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по позициям ВС РФ, сбили бойцы добровольческого корпуса из отряда «Ирбис», действующего в составе группировки «Юг», рассказал РИА Новости военнослужащий отряда.

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Комментарии
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Набижан Исраилов
Давно пора сбивать западные беспилотники шпионы,молодцы ребята так держать и победа будет за нами.
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10 час.
С
Серега
Писали, что-принудили посадить его!
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2 час.

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