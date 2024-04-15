Армия России сбила американский БпЛА под Соледаром

Беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по позициям ВС РФ, сбили бойцы добровольческого корпуса из отряда «Ирбис», действующего в составе группировки «Юг», рассказал РИА Новости военнослужащий отряда.
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