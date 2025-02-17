Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно съедать за день

Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно съедать за деньЕжедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
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