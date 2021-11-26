Видео: Что будет, если человека «поцелует» триатомовый клоп — глубокий взгляд

Клопы-целовальщики обожают людей… за вкусную и питательную кровь. Но чем их укус грозит человеку, и почему люди не чувствуют клоповый «поцелуй»? Авторы видеоролика рассмотрели этих насекомых как можно ближе, чтобы понять, как они действуют.
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