Власти обещали поддержать бизнес после ударов ВСУ, но юристы указали на нюансы

Власти обещали поддержать бизнес после ударов ВСУ, но есть нюансы, и их разобрали юристы. Меры помощи были утверждены правительством на фоне атак беспилотников на объекты группы «РВБ», объединяющей Wildberries и связанные с ним структуры.
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