НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

504 подписчика

Власти обещали поддержать бизнес после ударов ВСУ, но юристы указали на нюансы

Власти обещали поддержать бизнес после ударов ВСУ, но юристы указали на нюансы

Власти обещали поддержать бизнес после ударов ВСУ, но есть нюансы, и их разобрали юристы. Меры помощи были утверждены правительством на фоне атак беспилотников на объекты группы «РВБ», объединяющей Wildberries и связанные с ним структуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии