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Китай приготовился запустить новую ракету Long March 12

Китай приготовился запустить новую ракету Long March 12

Новая китайская ракета Long March 12 может быть запущена в августе. Об этом сообщает SpaceNews. Подготовка к пуску ведется на космодроме, расположенном в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань.

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