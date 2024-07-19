Китай приготовился запустить новую ракету Long March 12

Новая китайская ракета Long March 12 может быть запущена в августе. Об этом сообщает SpaceNews. Подготовка к пуску ведется на космодроме, расположенном в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань.
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