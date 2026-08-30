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Магия звука сразу на трех сценах: как проходит второй день фестиваля "Легенда"

Магия звука сразу на трех сценах: как проходит второй день фестиваля "Легенда"

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Самые преданные поклонники русского рока 30 августа собрались точно в Москве. Второй день масштабного фестиваля "Легенда" в "Горбушке" поднял планку музыкальных опен-эйров еще выше.

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