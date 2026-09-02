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Живая Кубань

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На Кубани виновник смертельной аварии не смог оспорить девять лет колонии

На Кубани виновник смертельной аварии не смог оспорить девять лет колонии

На Кубани виновник смертельной аварии не смог оспорить девять лет колонииЖитель Ставропольского края не смог добиться смягчения приговора после смертельного ДТП в Курганинском районе.

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