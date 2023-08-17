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Экс-первые ракетки мира Кабель и Фара завершают карьеры

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара объявили, что в конце сезона завершат карьеры.  Кабаль и Фара выиграли два «Больших шлема», два «Мастерса» и были первыми ракетками мира.

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