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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии. Об этом сообщает сервис Geonet.По его данным, землетрясение произошло в 19:08 мск в проливе Кука, который разделяет Северный и Южный острова Новой Зеландии.

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