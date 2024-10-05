В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии. Об этом сообщает сервис Geonet.По его данным, землетрясение произошло в 19:08 мск в проливе Кука, который разделяет Северный и Южный острова Новой Зеландии.
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