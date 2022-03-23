Уход за лицом и телом без воды

Очищение – обязательный этап регулярного ухода за собой и поддержания личной гигиены. Утром вы смываете с кожи частички пыли и клетки эпителия, скопившиеся на ней за ночь, а вечером очищаете кожу от макияжа и загрязнений, полученных за день.