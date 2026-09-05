Ростех и МЧС России представили автоматизированную пожарную машину для дистанционного тушения огня

Фото: «Высокоточные комплексы» Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и Всероссийский НИИ противопожарной обороны МЧС России представили специализированный КАМАЗ, способный тушить пожары без непосредственного присутствия человека возле очага возгорания.
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