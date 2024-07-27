🇮🇱🇸🇾🇺🇸 В течение двух дней проиранские шиитские формирования наносили ракетные удары по американским военным объектам в Сирии.
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🇮🇱🇸🇾🇺🇸 В течение двух дней проиранские шиитские формирования наносили ракетные удары по американским военным объектам в Сирии.
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