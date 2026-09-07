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Царьград

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Лантратова предупредила об угрозах утечки данных и штрафах до 500 млн

Лантратова предупредила об угрозах утечки данных и штрафах до 500 млн

Яна Лантратова обсудила с Life.ru проблему утечек персональных данных, указывая на потенциальные штрафы для компаний до 500 млн рублей.

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