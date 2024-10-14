Появились спутниковые снимки сгоревшей нефтебазы в Феодосии Кадры публикуют украинские ресурсы. Нефтебаза была атакована ВСУ 7 октября, но ситуация с пожаром стабилизировалась только после того, как все нефтепродукты в поврежденных резервуарах догорели.