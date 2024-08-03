Признаки необразованности: пять манер поведения, отражающих низкий интеллект Евгения КомароваЭксперты уверены, что определенные повседневные привычки могут многое рассказать о человеке, включая его уровень интеллекта и культурное развитие.
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