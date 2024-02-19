В Смоленске молодежь помогла отправить гуманитарную помощь бойцам спецоперации

Ребята объединились, чтобы сделать доброе дело.Команда «Молодежного крыла Народного фронта» и проект «Тренер» из «Смоленского автотранспортного колледжа» приняли участие в погрузке гуманитарного груза для бойцов, которые находятся на передовой, а также посетили Макеевский детский дом-интернат.
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