В Смоленске молодежь помогла отправить гуманитарную помощь бойцам спецоперации

Ребята объединились, чтобы сделать доброе дело.Команда «Молодежного крыла Народного фронта» и проект «Тренер» из «Смоленского автотранспортного колледжа» приняли участие в погрузке гуманитарного груза для бойцов, которые находятся на передовой, а также посетили Макеевский детский дом-интернат.