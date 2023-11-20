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Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона. Форвард «Чикаго» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона. Форвард «Чикаго» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

18-летний форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:3).

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