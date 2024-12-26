Ольга Бузова: «Я до сих пор верю в чудеса и в Деда Мороза!»

Телеведущая и вокалистка снялась в новой новогодней комедии В декабре в широкий прокат вышла комедия «Звёзды в Сибири», в которой автором идеи, продюсером и одним из главных героев стал актёр Сергей Светлаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии