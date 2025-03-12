Сила в правде
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Сила в правде

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«Месячные Трампа»: перемирие, которое добьёт фронт. Эксперты бьют тревогу

«Месячные Трампа»: перемирие, которое добьёт фронт. Эксперты бьют тревогу

В сети продолжают критиковать предложение временного перемирия, которое поддерживают США и Украина. Военкоры и эксперты уверены, что такого рода перемирие — просто «разводка и обман», а России надо хорошенько подумать, прежде чем соглашаться.

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