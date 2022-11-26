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Де Брюйне об игре с Холандом: «Да как с любым форвардом. Он очень быстрый, впрочем»

Кевин де Брюйне рассказал, каково играть с нападающим Эрлингом Холандом. «Да как с любым форвардом. Он очень быстрый, впрочем», – рассказал хавбек «Манчестер Сити».

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