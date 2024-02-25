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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Байсарова тянет в тоннели РЖД. Кабмин строит грандиозные планы на расширение БАМа и Транссиба и решает, кому их поручить

Байсарова тянет в тоннели РЖД. Кабмин строит грандиозные планы на расширение БАМа и Транссиба и решает, кому их поручить

В правительстве добавили долгосрочности планам по модернизации Восточного полигона. Пока на БАМе и Транссибе продолжаются работы в рамках второго этапа и подготовки к третьему, Кабмин намекнул, что цифра в 255 млн тонн — это, конечно, здорово, но… Хотелось бы больше! Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что к 2035 году пропускная способность Восточного полигона должна увеличиться до 270 млн тонн.

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