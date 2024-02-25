Байсарова тянет в тоннели РЖД. Кабмин строит грандиозные планы на расширение БАМа и Транссиба и решает, кому их поручить

В правительстве добавили долгосрочности планам по модернизации Восточного полигона. Пока на БАМе и Транссибе продолжаются работы в рамках второго этапа и подготовки к третьему, Кабмин намекнул, что цифра в 255 млн тонн — это, конечно, здорово, но… Хотелось бы больше! Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что к 2035 году пропускная способность Восточного полигона должна увеличиться до 270 млн тонн.