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Россия смогла пережить разрыв с Украиной, а сама Украина — нет

Россия смогла пережить разрыв с Украиной, а сама Украина — нет

Добившись переориентации Украины на Запад, США смогли нанести серьезный ущерб России, особенно в оборонной сфере.

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Вадим Скоробогатов
НА укаине ШИЗА победила разум.
АЛЕКС БАМ
Государство Украина придумал Ленин. Западную Украину притянул за уши Сталин. Теперь имеем что имеем... А без Малороссии у нас Российская Федерация.
Николай Титов
кк
Николай Титов
Объективно - на Украине есть все что бы стать успешным государством - 6 АЭС, плодородная земля, мягкий климат, отсутствие необходимости содержать многочисленную и дорогостоящую армию. Откровенно говоря, я не понимаю что им не хватает!
Вячеслав Киселев
Украине в советские времена и особенно в нынешние не хватает халявы. Во многом жили за счёт России, все перечисленные заводы строились для СССР в целом, а не конкретно для УССР, которая всегда была на дотации Российской Федерации. И вот стали политически независимы, а экономика оставалась завязана на Россию. С подачи Запада решили, что от него халявы будет больше, порвали с Россией, ликвидировали экономическую "зависимость" от России. Запад своей цели достиг, а желаемой халявы не дал. Там денежки, надо признать, умеют считать лучше, чем у нас в России. Халявы никому не дают. А Украина за что боролась, на то и напоролась. И почему-то её не жалко. Хотя, как у многих в России, у меня есть там родственники.

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