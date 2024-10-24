Остин заявил Галанту, что глубоко обеспокоен ударами по ливанским военным

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе состоявшегося телефонного разговора заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту, что глубоко обеспокоен ударами по ливанским военнослужащим.
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