Россияне начали переходить на морс из-за роста цен на соки

Продажи морса, киселя и компота в июне в физическом выражении выросли на 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 5,7 миллиона упаковок, а в денежном — на 30 процентов, до 440 миллионов рублей.
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