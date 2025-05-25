"Бэкдор": пользователи Telegram столкнулись с вымогателями дорогих подарков

Владельцы дорогостоящих подарков в мессенджере Telegram столкнулись с новой формой вымогательства. Злоумышленники требуют передать им виртуальные активы под угрозой физической расправы и компрометации аккаунтов.
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