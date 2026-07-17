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Эдерсон продлил контракт с «Аталантой» до 2031 года после срыва трансфера в «МЮ»

Эдерсон подписал новый контракт с «Аталантой» на фоне срыва трансфера в « Манчестер Юнайтед ». Ранее стало известно , что манкунианцы отправили итальянскому клубу подтверждение об отказе от трансфера 27-летнего хавбека.

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