Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сбивший головой дрон российский штурмовик просится обратно на СВО

Сбивший головой дрон российский штурмовик просится обратно на СВО

Российский штурмовик, который уничтожил украинский дрон головой, ждет операцию на позвоночнике в больнице и хочет вернуться на СВО.

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