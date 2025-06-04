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Баканов анонсировал развертывание более 100 спутников для управления БПЛА

Баканов анонсировал развертывание более 100 спутников для управления БПЛА

РЕН ТВ Россия развернет свыше 100 спутников на орбите для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на на презентации национального проекта по освоению космоса на ежегодном форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

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