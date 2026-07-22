Сбывшееся пророчество Заратустры о Руси

Виктор Онегин

Сочинение на тему придумай докажи и возвысься. Во всех этих " проектах нет главного : передовых рывков которыми пользуется весь Мир. По сути из.. кто такой русский я не могу оформить определение Кроме бани нет с того времени фундаментальных достижений. До сих пор в российской культурной среде : То ли "мысью по древу " то ли "мыслью по древу". Ну расскажи, Откуда календарь о "Сотворения мира ... и почему "россия" Европейская жить стала от рождества Христова? А подгонять слова под "истинную историю" ума много не надо. За последние 30 лет столько англизмов вбито в Российскую речь, что через 1000лет можн такого насочинять! Я не против истории России, я против притягивания " немытого" запада к российской истории. Может повернуть взгляд(пока не поздно)на ВОСТОК? Там 5 с половиной тысяч лет есть в чём покопаться! И заметьте Европа за последние 2000 лет просохла от болот и история их войн деление земли среди кланов. Российская История в Европах- это родитель усмиряющий не в меру разбаловавшихся детей.