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Славянская доктрина

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Сбывшееся пророчество Заратустры о Руси

Сбывшееся пророчество Заратустры о Руси

Сбывшееся пророчество Заратустры о Руси Как родилась современная версия переселения народов, теперь установить почти невозможно.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Сочинение на тему придумай докажи и возвысься. Во всех этих &quot; проектах нет главного : передовых рывков которыми пользуется весь Мир. По сути из.. кто такой русский я не могу оформить определение Кроме бани нет с того времени фундаментальных достижений. До сих пор в российской культурной среде : То ли &quot;мысью по древу &quot; то ли &quot;мыслью по древу&quot;. Ну расскажи, Откуда календарь о &quot;Сотворения мира ... и почему &quot;россия&quot; Европейская жить стала от рождества Христова?  А подгонять слова под &quot;истинную историю&quot; ума много не надо. За последние 30 лет столько англизмов вбито в Российскую речь, что через 1000лет можн такого насочинять! Я не против истории России, я против притягивания &quot; немытого&quot; запада к российской истории. Может повернуть взгляд(пока не поздно)на ВОСТОК? Там 5 с половиной тысяч лет есть в чём покопаться!  И заметьте Европа за последние 2000 лет просохла от болот и история их войн деление земли среди кланов. Российская История в Европах- это родитель усмиряющий не в меру разбаловавшихся детей.
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1 м.
Виктор Онегин
Переселение народов это не культурная экспансия, а условия жизни при которых происходит вымирание народа в основном от голода.
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1 м.