Итак, сегодня будет самый простой ржаной хлеб на закваске. На две буханки берем:- 200 гр ржаной закваски- 320 гр воды (или 370 гр если печь в форме)- 420 гр ржаной муки- 10 гр солиВсе замешиваем минут 10, убираем бродить на 2-3 часа.