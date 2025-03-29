Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

5 861 подписчик

Свежие комментарии

  • Мечтательница
    Кстати такие же котлетки из свининки или филе рыбы, не менее вкусны. Только время приготовления, в зависимости от мяс...Рубленые котлеты ...
  • Мечтательница
    Я из называю "котлетки растрепки" 😁. Потому что мяско в котлетках ложится не ровно.Рубленые котлеты ...
  • Александр Мальцев
    Да,это вкусно! Причëм,можно сыр не добавлять,готовить без него.В общем,всë равно хороший результат.Рубленые котлеты ...

Ржаной хлеб на закваске

Ржаной хлеб на закваске

Итак, сегодня будет самый простой ржаной хлеб на закваске. На две буханки берем:- 200 гр ржаной закваски- 320 гр воды (или 370 гр если печь в форме)- 420 гр ржаной муки- 10 гр солиВсе замешиваем минут 10, убираем бродить на 2-3 часа.

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