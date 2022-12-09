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Расселл Уэстбрук – об игре без Леброна и Дэвиса: «Надо делать все правильно и выкладываться»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал о том, как команда должна компенсировать отсутствие травмированных Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

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