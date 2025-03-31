Уроженка Челнов стала и.о. начальника отдела строительства и ЖКХ в Менделеевске

Автор: Эльза Кузнецова Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ С 25 марта 2025 года на должность исполняющего обязанности начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Менделеевского муниципального района назначена Альбина Хуснутдинова.
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