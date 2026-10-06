СКР предъявил обвинение подростку в убийстве дедушки в Ижевске

В Удмуртии 16-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве его дедушки в Ижевске. По версии следствия, 5 октября он нанес множественные удары деду, что привело к его смерти.
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