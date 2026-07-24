Трамп раздражён невозможностью выйти из войны с Ираном без ущерба для США Дональд Трамп, начиная войну с Ираном в феврале, рассчитывал завершить .
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Трамп раздражён невозможностью выйти из войны с Ираном без ущерба для США Дональд Трамп, начиная войну с Ираном в феврале, рассчитывал завершить .
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