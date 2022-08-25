Премьер Эстонии обеспокоена, что свободная выдача виз россиянам подрывает режим санкций против РФ

Свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций Евросоюза, введенных против России из-за ее специальной военной операции на Украине.
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