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Премьер Эстонии обеспокоена, что свободная выдача виз россиянам подрывает режим санкций против РФ

Премьер Эстонии обеспокоена, что свободная выдача виз россиянам подрывает режим санкций против РФ

Свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций Евросоюза, введенных против России из-за ее специальной военной операции на Украине.

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