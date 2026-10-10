Крокодил утащил фермера в реку и растерзал его

McPHOTO/M. Gann/www.imago-images.de/TASS В индийском штате Гуджарат крокодил утащил в реку 60-летнего фермера.
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