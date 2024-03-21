Nat Com: снижение активности особого гена в моче говорит о гипертонии

Ученые из Манчестерского университета обнаружили, что изменение экспрессии особых генов в моче может давать представление о молекулярной работе почек человека и сигнализировать о наличии гипертонии, ведущей к сердечно-сосудистым заболеваниям.
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