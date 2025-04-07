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Царьград

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"Вопли не помогут": Предупреждения Путина для Европы и США серьёзны и будут выполнены - Кедми

"Вопли не помогут": Предупреждения Путина для Европы и США серьёзны и будут выполнены - Кедми

Военно-политический эксперт Яков Кедми сказал, что неоднократно звучавшие ранее предупреждения президента Владимира Путина в адрес США и Европы серьёзны и при необходимости будут выполнены.

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