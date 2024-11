Champion Of Champions 2024: О’Салливан и Селби проиграли Годуну

Китайский снукерист нанес поражение Ронни О’Салливану и Марку Селби и вышел в полуфинал на турнире Champion Of Champions 2024, сообщает WST Сяо Годун (фото: WST)Все Новости и результаты Champion Of Champions 2024 Результаты, турнирная таблица Champion Of Champions 2024 Расписание - трансляции Champion Of Champions 2024 Видео - Champion Of Champions 2024 Сяо Годуну повезло в решающем фрейме, и он обыграл Марка Селби со счетом 6-5 и вышел в полуфинал турнира Champion of Champions 2024.