Польские фермеры требуют закрыть границу с Германией: пикет в центре Варшавы Ирэн Орлонская27 января по всей западной границе Польши прошли пикеты, организованные фермерами, которые выступили с требованием закрыть границу с Германией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии