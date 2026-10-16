Российский контейнерный рынок по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 6,8%, до 5,7 млн ДФЭ по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, посчитали аналитики Группы компаний «Дело».
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