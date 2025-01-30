American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне

Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 пассажирами и членами экипажа на борту потерпел крушение у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы.
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